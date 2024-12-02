Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал поражение от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Зенита» отметил, что игра складывалась неплохо, но удача отвернулась от хозяев поля, и счет оказался в пользу самарцев. Сергей Семак отдал должное футболистам «Крыльев Советов», которые смогли забить и не пропустить, и поздравил их с победой.