Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал поражение от «Крыльев Советов»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» в рамках 17-го тура РПЛ. Матч проходил 1 декабря в Санкт-Петербурге. Самарцы сенсационно одержали победу со счетом 3:2.
— Конечно, результатом мы недовольны, очень обидно проигрывать дома, — приводит слова Семака пресс-служба ФК «Зенит».
Главный тренер «Зенита» отметил, что игра складывалась неплохо, но удача отвернулась от хозяев поля, и счет оказался в пользу самарцев. Сергей Семак отдал должное футболистам «Крыльев Советов», которые смогли забить и не пропустить, и поздравил их с победой.