Хюттер об 1:2 с «Марселем»: «Монако» создал больше моментов, но подвела реализация. Два подарка сопернику все перечеркнули"

— Я считаю, что поражение не является закономерным итогом этой встречи. Если принимать в учет весь матч целиком, то мы по меньшей мере заслужили ничью. В игре с соперником такого класса дарить два голевых момента, конечно же, недопустимо. Можно с уверенностью сказать, что первый гол «Марселя» — это наш подарок сопернику. Ситуация, которая повлекла за собой назначение пенальти в наши ворота, не редкость в футболе.