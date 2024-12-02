Экс-хавбек «Зенита» Башкиров перешел в финский «Гнистан»: «Всегда хотел жить в двух столицах — Санкт-Петербурге или Хельсинки»

«Как парень из Териоки, я всегда хотел жить в двух столицах — Санкт-Петербурге или Хельсинки. В Петербурге я уже вдоволь пожил. Вот почему я выбрал Гнистан из ряда финских команд, которые мне сделали предложение», — сказал Башкиров.