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Губернатор Самарской области Федорищев рассказал о будущем Осинькина в «Крыльях»

Игорь Осинькин останется в «Крыльях Советов» до конца сезона.

Источник: соцсети

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, прокомментировал, какое будущее ждет главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Глава региона напомнил, что тренера активно поддержали болельщики, когда появились слухи про его увольнение.

— Он до конца будет в команде. Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти, — его не отпустят, — заявил Вячеслав Федорищев, его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в октябре губернатор встречался с руководством «Крыльев Советов». Тогда было озвучено решение, что Осинькин останется в клубе до конца сезона, и, по словам главы региона, это решение остается неизменным. Сам Осинькин после победы над «Зенитом» рассказал, что готов к любому исходу и не держится за свое место.