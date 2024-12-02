Губернатор Самарской области Федорищев рассказал о будущем Осинькина в «Крыльях»

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, прокомментировал, какое будущее ждет главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Глава региона напомнил, что тренера активно поддержали болельщики, когда появились слухи про его увольнение.
— Он до конца будет в команде. Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти, — его не отпустят, — заявил Вячеслав Федорищев, его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в октябре губернатор встречался с руководством «Крыльев Советов». Тогда было озвучено решение, что Осинькин останется в клубе до конца сезона, и, по словам главы региона, это решение остается неизменным. Сам Осинькин после победы над «Зенитом» рассказал, что готов к любому исходу и не держится за свое место.