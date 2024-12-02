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Пономарев: матч «Краснодар» — «Спартак» был самой зрелищной игрой сезона

Как заявил «Матч ТВ» бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев, он получил удовольствие от встречи «быков» и «красно-белых» в 17-м туре МИР РПЛ. Игра закончилась победой «Спартака» со счетом 3:0.

Источник: официальный сайт ФК Краснодар

«В нынешнем сезоне это абсолютно лучшая игра, на данный момент самый зрелищный матч. Удивительно, но смотрел матч, раскрыв рот», — рассказал Пономарев.

Он отметил, что «Краснодар» пытался навести панику и «несколько грубо играл» и нарушал правила. «Спартак», по его словам, старался не обращать внимания на эту грубость и играл жестко, но по правилам.

Напомним, игра состоялась 1 декабря на стадионе ФК «Краснодар». Первый тайм «быкам» не удался. На 17-й минуте «красно-белые» забили в ворота краснодарцев, а на 28-й минуте — еще один гол. Во втором тайме «черно-зеленым» так и не удалось переломить ход игры, и на последних минутах «Спартак» забил им еще один гол.