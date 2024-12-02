Пономарев: матч «Краснодар» — «Спартак» был самой зрелищной игрой сезона

Напомним, игра состоялась 1 декабря на стадионе ФК «Краснодар». Первый тайм «быкам» не удался. На 17-й минуте «красно-белые» забили в ворота краснодарцев, а на 28-й минуте — еще один гол. Во втором тайме «черно-зеленым» так и не удалось переломить ход игры, и на последних минутах «Спартак» забил им еще один гол.