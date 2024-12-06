Мостовой забивал на тактику тренеров: «Месси обыгрывает пятерых-шестерых, забивает в девятку — все, а соперники рисуют, как его остановить. От качества футболистов зависит, при чем здесь тренер?»

Привожу пример. Представляете, сколько Лионель Месси играет, сколько рисунков других соперников — что они только не делали, как его только ни остановить. Он выходит на поле, обыгрывает пятерых-шестерых, забивает в девятку. И все. Как я в шутку говорил, там уже институты сидят и изучают — как это возможно? Давайте мы сделаем — и не могут ничего все равно.