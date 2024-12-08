Судья верно не дал 2-ю желтую Мбаппе за игру рукой, считает экс-арбитр Итурральде: «Четыре года назад за это показали бы карточку, но это правило отменили»

Нападающий «Реала» неумышленно подыграл себе рукой в эпизоде с выходом один на один в начале второго тайма. К тому моменту у француза уже была желтая карточка — он получил ее за споры с судьей по окончании первой половины встречи. Хесус Хиль Мансано решил не показывать ему вторую желтую.