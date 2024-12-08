Хюттер о 2:0 с «Тулузой»: «После двух поражений показали, что “Монако” в игре. Было важно сыграть на ноль»

Было важно сыграть на ноль после двух последних матчей, в ходе которых мы пропустили пять мячей. Сегодня мы не допустили ни одной глупой ошибки, не сделали ни единого подарка сопернику. Сегодня игроки очень серьезно отнеслись к своей задаче, и я всегда рад победам в таком стиле. Благодаря качеству исполнителей, которые выступают у нас на острие атаки, мы в разы повышаем шансы на победу в тех встречах, в которых нам удается сохранить ворота на замке, — сказал тренер «Монако».