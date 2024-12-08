Хюттер о 2:0 с «Тулузой»: «После двух поражений показали, что “Монако” в игре. Было важно сыграть на ноль»

Сегодня пришлось принимать непростые решения с тактической точки зрения, мы хотели свести к нулю риск новых повреждений. Я рад за Матазо, сегодня он здорово проявил себя на поле. В составе нашей команды нет слабых игроков.
— Что случилось с Закарией?
— Денис пожаловался на небольшую боль в приводящей мышце. Завтра мы изучим этот вопрос в деталях. В случае с Магасса мы также решили сделать все, чтобы снизить риски, связанные с потенциальной травмой.
Вопреки тому, что Сунгуту и Денис не смогли помочь товарищам по команде в сегодняшней встрече, мои игроки справились с задачей, и мне хочется похвалить команду за это. Отдельно мне хочется выделить Элио [Матазо], который сегодня выступал на не самой привычной для себя позиции. Вместе с ним здорово себя проявили Ламин [Камара] и Эмболо, который отметился голом. Сегодня мы добились важной победы.
Было важно сыграть на ноль после двух последних матчей, в ходе которых мы пропустили пять мячей. Сегодня мы не допустили ни одной глупой ошибки, не сделали ни единого подарка сопернику. Сегодня игроки очень серьезно отнеслись к своей задаче, и я всегда рад победам в таком стиле. Благодаря качеству исполнителей, которые выступают у нас на острие атаки, мы в разы повышаем шансы на победу в тех встречах, в которых нам удается сохранить ворота на замке, — сказал тренер «Монако».
После 14 туров монегаски занимают в Лиге 1 второе место, отставая от «ПСЖ» на 5 очков.