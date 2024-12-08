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Тренер «Пари НН» Ермакович о 0:3 от «Спартака»: «Силы стали покидать игроков “Пари НН” во 2-м тайме. Когда играешь без мяча, появляются ошибки из-за потери концентрации»

— Согласны, что в матче со «Спартаком» получились два разных тайма?

Источник: Спортс"

— Не могу так сказать. По содержанию это были одинаковые таймы. Разница в том, что в первой половине игры мы успевали за игроками «Спартака», сил хватало. Во втором силы футболистов стали покидать, что объяснимо. Когда играешь без мяча, появляются ошибки вследствие потери концентрации, и тогда пропускаешь голы.

— Пропущенные голы — это стечение обстоятельств или ошибки игроков?

— Гол Бонгонда — быстрая атака «Спартака». Наши защитники Шнапцев и Эктов не успели за соперником. Но в большей степени это заслуга группы атаки «Спартака» — все было сделано очень быстро.

Гол Барко — великолепное исполнение. Возможно, причина в том, что мы сильно прижались к воротам. Если бы встречали игроков «Спартака» выше, то шансов у Барко для такого удара было бы меньше.

Гол Угальде — снова быстрая атака «Спартака». Была хорошая передача, вновь все было сделано на высокой скорости. Защитники, в том числе из-за усталости, не успели. Возможно, сказалось и психологическое состояние, ведь к тому времени мы уже уступали 0:2, — сказал ассистент тренера «Пари НН».