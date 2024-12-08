Тренер «Пари НН» Ермакович о 0:3 от «Спартака»: «Силы стали покидать игроков “Пари НН” во 2-м тайме. Когда играешь без мяча, появляются ошибки из-за потери концентрации»

— Не могу так сказать. По содержанию это были одинаковые таймы. Разница в том, что в первой половине игры мы успевали за игроками «Спартака», сил хватало. Во втором силы футболистов стали покидать, что объяснимо. Когда играешь без мяча, появляются ошибки вследствие потери концентрации, и тогда пропускаешь голы.