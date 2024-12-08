Осинькин об 1:3 с «Ростовом»: «Не могу ругать ребят, “Крылья” выплеснули много эмоций. Все 18 игр были очень эмоциональные. Много внутреннего напряжения»

Мы пропустили второй гол, после этого вообще стало сложно эмоционально. Я не могу ругать ребят, они выплеснули много эмоций. Все эти 18 игр были очень эмоциональные. Много внутреннего напряжения, и мы здесь уже не смогли сделать так, чтобы голами вернуться в игру. У нас был момент, но хотелось бы больше.