Гонду после двух поражений «Зенита»: «В новом году вернемся сильнее, уверен. Руководство и тренеры все понимают»

— Очень расстроены сегодняшним результатом. Нам не хватило всего понемногу из того, чего не хватило и с «Крыльями» — концентрации с реализацией. К сожалению, мы не реализовали наши возможности.
— Руководство что‑нибудь говорило в раздевалке?
— Думаю, руководство и тренеры все понимают. Тренер по горячим следам разобрал ошибки. Уверен, в новом году мы вернемся сильнее, — сказал форвард «Зенита».
После 18 матчей сине-бело-голубые лидируют в РПЛ, опережая на одно очко «Краснодар», у которого игра в запасе.