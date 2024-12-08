Газизов о Дзюбе: «Махачкалу он не хотел, мы выходили на него. Это большой игрок и помощник»

— Удивляет ли вас такая результативность Дзюбы? Мог ли он летом оказаться в Махачкале?
— Меня не удивляет его результативность. Это было видно. Как функционеру, который занимается трансферами, мне все было понятно. Это большой игрок и большой помощник.
Махачкалу он не хотел, мы выходили на него. Когда мы его хотели, еще до «Акрона», было много обсуждений, куда он перейдет.
Я бы хотел и отметить «Акрон». Они молодцы — вышли из Первой лиги и показывают хорошую игру. Молодцы, — сказал генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов.