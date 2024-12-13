Винисус — лучший игрок прошлого сезона по версии Marca. Беллингем — 2-й, Родри — 3-й, Ямаль — 4-й, Холанд — 6-й, Мбаппе — 8-й, Месси — 24-й, Роналду — 49-й

Отмечается, что выбор был сделан жюри, состоящим из более 100 бывших футболистов, журналистов и аналитиков со всего мира. В первой пятерке представлены трое игроков «Реала», в десятку, если учитывать ранее игравшего за «ПСЖ» Килиана Мбаппе, попали пятеро. Топ-20 выглядит следующим образом:1. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);2. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии);3. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании);4. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);5. Дани Карвахаль («Реал», сборная Испании);6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);7. Тонии Кроос (завершил карьеру, ранее — «Реал», сборная Германии);8. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / «Реал», сборная Франции);9. Флориан Виртц («Байер», сборная Германии);10. Харри Кейн («Бавария», сборная Англии);11. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);12. Нико Уильямс («Атлетик», сборная Испании);13. Фил Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии);14. Федерико Вальверде («Реал», сборная Уругвая);15. Дани Ольмо («Барселона», сборная Испании);16. Антонио Рюдигер («Реал», сборная Германии);17. Фабиан Руис («ПСЖ», сборная Испании);18. Джамал Мусиала («Бавария», сборная Германии);19. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии);20. Коул Палмер («Челси», сборная Англии).24-е место в списке занял Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины), Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии) стал 49-м.