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Салах — лучший футболист АПЛ в ноябре, он выиграл приз в 6-й раз. Рекорд у Агуэро и Кейна — 7

Вингер «Ливерпуля» признан лучшим игроком лиги в ноябре.
Источник: Спортс"

В прошлом месяце Мохамед Салах выиграл вместе с командой три матча из трех, забив четыре мяча и сделав одну голевую передачу. Египтянин выиграл награду в шестой раз и сравнялся по этому показателю со Стивеном Джеррардом и Криштиану Роналду. Рекорд — по семь призов лучшему футболисту месяца — принадлежит Серхио Агуэро и Харри Кейну. В этом сезоне Салах провел 14 матчей в АПЛ, забив 13 мячей и сделав 8 результативных передач.