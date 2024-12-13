В прошлом месяце Мохамед Салах выиграл вместе с командой три матча из трех, забив четыре мяча и сделав одну голевую передачу. Египтянин выиграл награду в шестой раз и сравнялся по этому показателю со Стивеном Джеррардом и Криштиану Роналду. Рекорд — по семь призов лучшему футболисту месяца — принадлежит Серхио Агуэро и Харри Кейну. В этом сезоне Салах провел 14 матчей в АПЛ, забив 13 мячей и сделав 8 результативных передач.
Салах — лучший футболист АПЛ в ноябре, он выиграл приз в 6-й раз. Рекорд у Агуэро и Кейна — 7
Вингер «Ливерпуля» признан лучшим игроком лиги в ноябре.