Хамес о любимых партнерах в «Реале»: «Марсело, Пепе, Кейлор Навас, Рамос. Были очень хорошие отношения с Роналду»

— Кто был вашими любимыми партнерами в «Реале»?- Многие. Марсело, Пепе, Кейлор Навас, Серхио Рамос. Я хорошо лажу со всеми. У меня также были очень хорошие отношения с Криштиану Роналду, когда мы играли вместе. Из нынешнего состава мы иногда обменивались сообщениями с Лукасом Васкесом, — сказал полузащитник «Райо Вальекано» Хамес Родригес.