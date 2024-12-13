Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хамес о любимых партнерах в «Реале»: «Марсело, Пепе, Кейлор Навас, Рамос. Были очень хорошие отношения с Роналду»

Колумбийский полузащитник выступал за мадридский клуб с сезона-2014/15 по сезон-2016/17. Также он провел восемь матчей за «Реал» в сезоне-2019/20.

Источник: Спортс"

— Кто был вашими любимыми партнерами в «Реале»?- Многие. Марсело, Пепе, Кейлор Навас, Серхио Рамос. Я хорошо лажу со всеми. У меня также были очень хорошие отношения с Криштиану Роналду, когда мы играли вместе. Из нынешнего состава мы иногда обменивались сообщениями с Лукасом Васкесом, — сказал полузащитник «Райо Вальекано» Хамес Родригес.