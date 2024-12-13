Месси возложил цветы к могиле Алиева в Баку. Лео, Суарес, Бускетс и Альба также побывали в центре имени бывшего президента Азербайджана и посетили выставки ковров и автомобилей

Нападающий «Интер Майами» 11 декабря провел встречу с болельщиками в Baku Crystal Hall. После показа фильма о карьере аргентинца Лионель Месси вышел на сцену вместе с партнерами по команде — Луисом Суаресом, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой. Также сообщается, что игроки посетили могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения в Баку. Они почтили память бывшего президента Азербайджана и возложили венок к его могиле. Месси и его партнеров по команде сопровождал бизнесмен Аднан Ахмедзаде. Кроме того, футболисты побывали в центре Гейдара Алиева. Они встретились с директором центра Анаром Алакбаровым и посетили представленные там выставки ковров, автомобилей и другие экспозиции.