Митчелл Миллер о досуге: «Любимый приключенческий сериал — “Внешние отмели”. Много видео о гольфе смотрю. Или вот ролики MrBeast, смотрел его видео с Криштиану Роналду»

— Он должен начинаться с хорошего завтрака. Потом стараемся с ребятами сходить в баню, я люблю баню. Потом — сходить перекусить в новое место. Возможно, просто погулять по городу, по новым улицам. Летом ездили как-то поиграть в гольф недалеко от Казани. Бывает, что просто соберемся потусоваться с ребятами, проведем время вместе на природе. — А если спокойный отдых? Есть любимый фильм или сериал?- «Внешние отмели». Мой любимый приключенческий сериал. Могу посмотреть YouTube. Смотрю что попадается, много видео о гольфе смотрю. Или вот ролики MrBeast. Смотрел его видео вместе с Криштиану Роналду, — сказал защитник «Ак Барса».