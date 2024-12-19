Тирни покинет «Арсенал». Клуб не активировал продление контракта защитника, его могут продать уже в январе (The Athletic)

Соглашение защитника, истекающее в июне, предусматривало возможность продлить его еще на 12 месяцев. Однако клуб не воспользовался этой опцией, действие которой уже прошло. 27-летний игрок был проинформирован о ситуации. Отмечается, что теперь шотландец может подписать предварительное соглашение с неанглийскими клубами с 1 января. Также возможно, что постоянный трансфер произойдет в следующем месяце. Английские клубы проявляют к игроку интерес, также он был бы не против вернуться в «Селтик», кроме того, у него уже есть опыт игры за границей после аренды в «Реал Сосьедад» в прошлом сезоне. Тирни перешел в «Арсенал» из «Селтика» в 2019 году и провел 125-й матч за «канониров» в четвертьфинале Кубка английской лиги с «Кристал Пэлас» (3:2). Из-за травмы он был заменен на 69-й минуте игры. В этом сезоне защитник не попал в состав ни на один матч АПЛ. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.