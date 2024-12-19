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Продажа «Эвертона» The Friedkin Group одобрена независимыми наблюдателями. О сделке объявят в четверг

В сентябре клуб объявил, что консорциум Дэна Фридкина, который в том числе владеет «Ромой», купил контрольный пакет акций у Blue Heaven Holdings Фархада Мошири. The Friedkin Group приобрела 94,1% акций «Эвертона».

Источник: Спортс"

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, сделка получила одобрение независимой наблюдательной комиссии. Ожидается, что о продаже «Эвертона» новым владельцам будет объявлено в четверг. Также утверждается, что представители The Friedkin Group будут присутствовать на матче с «Челси» в воскресенье.