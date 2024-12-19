В семи сыгранных матчах с участием Сафонова «ПСЖ» одержал 5 побед и по разу сыграл вничью и проиграл. Три матча Сафонов провел на ноль (с «Жироной», «Тулузой» и «Лансом»). В общей сложности вратарь пропустил 5 мячей, включая два гола в сегодняшней встрече. Подробную статистику россиянина можно посмотреть здесь.
Сафонов провел 7 матчей за «ПСЖ» — 5 побед, ничья и поражение. У российского вратаря 3 игры на ноль и 5 пропущенных мячей
Российский голкипер заменил Джанлуиджи Доннарумму, получившего удар шипами в лицо, на 22-й минуте матча 16-го тура Лиги 1 с «Монако» (4:2) при счете 1:0 и отыграл до конца встречи.