Сафонов провел 7 матчей за «ПСЖ» — 5 побед, ничья и поражение. У российского вратаря 3 игры на ноль и 5 пропущенных мячей

В семи сыгранных матчах с участием Сафонова «ПСЖ» одержал 5 побед и по разу сыграл вничью и проиграл. Три матча Сафонов провел на ноль (с «Жироной», «Тулузой» и «Лансом»). В общей сложности вратарь пропустил 5 мячей, включая два гола в сегодняшней встрече. Подробную статистику россиянина можно посмотреть здесь.