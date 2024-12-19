Ди Мария о финале ЧМ-2022: «Если бы Аргентина упустила победу просто потому, что Мбаппе вдруг проснулся на мгновение, это было бы совершенно незаслуженно для Франции»

— Сколько раз ты пересматривал финал?- Думаю, раза два, два точно посмотрел. Потом видел фрагменты, которые постоянно всплывают то тут, то там — какие-то моменты, голы, еще что-то. Невозможно не видеть всего этого контента в соцсетях, это же одно из самых просматриваемых событий за последнее время. — Что ты чувствуешь, когда видишь свое изображение на скамейке, плачущего, когда казалось, что матч ускользает?- Сейчас ничего, честно говоря. Но в тот момент я просто не мог в это поверить. С другой стороны, я все равно верил, что игра не может от нас ускользнуть, что это не могло снова с нами случиться. Мы провели потрясающий чемпионат мира, делали все очень хорошо, и если бы мы упустили его, проведя 75 минут финала на невероятном уровне… Просто потому, что Килиан вдруг «проснулся» на мгновение — это было бы совершенно незаслуженно для них. Я считаю, что мы провели выдающийся финал и заслуживали победить. В те моменты единственное, что крутилось у меня в голове, — это то, что мы не могли это упустить, и все, — сказал бывший вингер сборной Аргентины.