Фанаты «Саутгемптона» называли Нуньеса «дерьмовым Энди Кэрроллом» на матче Кубка лиги. Форвард «Ливерпуля» отпраздновал гол, приложив палец к губам

В 1-м тайме болельщики хозяев скандировали Нуньесу: «Ты просто дерьмовый Энди Кэрролл!» — вероятно, намекая на внешнее сходство Дарвина с экс-игроком мерсисайдцев. Открыв счет на 24-й минуте, нападающий «Ливерпуля» отпраздновал гол, приложив палец к губам. В нынешнем сезоне на счету Нуньеса 3 гола и 3 ассиста в 21 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.