Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фанаты «Саутгемптона» называли Нуньеса «дерьмовым Энди Кэрроллом» на матче Кубка лиги. Форвард «Ливерпуля» отпраздновал гол, приложив палец к губам

В ¼ финала Кубка лиги «Саутгемптон» уступил на своем поле со счетом 1:2 и вылетел из турнира.

Источник: Спортс"

В 1-м тайме болельщики хозяев скандировали Нуньесу: «Ты просто дерьмовый Энди Кэрролл!» — вероятно, намекая на внешнее сходство Дарвина с экс-игроком мерсисайдцев. Открыв счет на 24-й минуте, нападающий «Ливерпуля» отпраздновал гол, приложив палец к губам. В нынешнем сезоне на счету Нуньеса 3 гола и 3 ассиста в 21 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.