Слот о 2:1 с «Саутгемптоном»: «Вы контролируете игру, если владеете мячом, как “Ливерпуль” в 1-м тайме. Во 2-м мы были не так хороши, но для победы этого оказалось достаточно»

«Играть было непросто из-за ветра, но это была хорошая игра и очень важная победа для нашей команды. Мы увидели многих игроков, которые, возможно, не выходят в стартовом составе, увидели многих из тех, кто уже оказывал влияние, — нам важно, чтобы эти игроки получали игровое время. Не так важно, какая у вас линия защиты, если вы владеете мячом так же хорошо, как это делали мы в первом тайме. Тогда вы контролируете игру. Во втором тайме контроль был уже не так силен — это делает оборону уязвимой, особенно если игроки в ней не являются защитниками. Мы очень хорошо справились с этим и допустили всего один или два момента [у своих ворот]. Второй тайм был не так хорош, как первый, но в итоге этого было достаточно, чтобы одержать победу», — сказал главный тренер «Ливерпуля».