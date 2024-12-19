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Артета о волевой победе над «Пэлас»: «Арсенал» показал сильный характер и огромное желание перевернуть игру"

"Я очень доволен, мы в полуфинале. Игра началась не так, как мы хотели, мы пропустили простой гол, поэтому нужно было отреагировать должным образом. Ребята показали сильный характер и огромное желание перевернуть игру.

Источник: Sports

«Я очень доволен, мы в полуфинале. Игра началась не так, как мы хотели, мы пропустили простой гол, поэтому нужно было отреагировать должным образом. Ребята показали сильный характер и огромное желание перевернуть игру. Даже в первом тайме, когда не хватало остроты, мы создали два-три отличных момента, но не забили. После перерыва мы кое-что поправили, вновь стали контролировать игру и выглядели опасно в атаке», — сказал тренер «Арсенала».