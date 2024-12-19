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Энрике не считает, что «ПСЖ» уже обеспечил себе титул: «Еще ничего не ясно. Пять дней назад мы лидировали в Лиге 1 лишь с 5-очковым отрывом»

Тренер «ПСЖ» высказался после победы над «Монако» (3:2) в перенесенном матче 16-го тура.

Источник: Спортс"

— Это был очень серьезный матч, он прошел на высоком уровне. В первом тайме мы много атаковали и контролировали игру, а потом пропустили два этих гола. Но я верил, что нам удастся отыграться. — Можно сказать, что этой победой вы обеспечили себе чемпионство?- Нет. В Лиге 1 еще ничего не ясно. Пять дней назад мы лидировали лишь с 5-очковым отрывом, — сказал тренер «ПСЖ». «ПСЖ» до 10 очков увеличил отрыв от «Монако» в Лиге 1. У «Марселя» матч в запасе.