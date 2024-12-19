Канчельскис об Акинфееве: «До сих пор очень надежен. Если бы его не было в ЦСКА, клуб был бы ниже в РПЛ»

Также назвал бы Игоря Акинфеева, который до сих пор очень надежен. Не перестаю им удивляться. Многие его списывали и до сих пор списывают. Если бы его не было в ЦСКА, клуб был бы ниже [в таблице]. Если брать иностранцев, то пусть будет Угальде. Во второй части чемпионата будет интересно понаблюдать«, — сказал бывший футболист “Манчестер Юнайтед”.