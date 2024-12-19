Хавбек «Пари НН» Царукян: «Отец-инвалид показывал финты, возил меня на тренировки. Я не мог свернуть с этого пути»

«У меня отец — инвалид. Попал в аварию давно, сломал позвоночник. Низ парализован. Но лежа на кровати и сидя на коляске, он показывал мне финты, все время со мной тренировался. И я не мог свернуть с этого пути, потому что я бы не простил себе. Понятно, любовь сумасшедшая, но это и уважение к отцу. У него самого не получилось стать футболистом. Он вкладывал в меня, видел будущее в детях. Он меня каждый день возил из деревни в Ставрополь на тренировки и обратно. В машине ручное управление. Сколько бензина, нервов и всего остального было потрачено! Поэтому иного пути у меня не было», — сказал полузащитник «Пари НН».В 13 матчах сезона Мир РПЛ на счету Царукяна 3 гола и 1 ассист.