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Головин о 2:4 с «ПСЖ»: «При 2:1 “Монако” должен был играть по счету, аккуратнее, не пытаться бежать вперед»

«Хорошая игра у обеих команд была, но, в любом случае, мы допускали ошибки, которые не можем допускать против таких команд, как “ПСЖ”. Они наказывают за это моментально. У них очень сильные игроки.

Источник: Sports.Ru

В любом случае, при счете 2:1 мы как-то должны были играть более аккуратно, наверное — не пытаться бежать вперед и играть по счету, но как вышло, так вышло«, — сказал полузащитник “Монако” в эфире Okko Спорт.