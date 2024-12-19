Матвей Сафонов: «Есть игровое время — уже неплохо. Многие ставили на мне крест, когда узнали о трансфере в “ПСЖ”

«Наверное, если у меня вообще есть игровое время, это уже неплохо. Многие ставили на мне крест в первый год, когда узнали о трансфере в “ПСЖ”. Я счастлив, что у меня получалось играть, что я получал игровое время. Безусловно, это плюс. Но по качеству игры — в любом случае, всегда можно сыграть лучше. Я думаю, если бы я был лучше, может, я сыграл бы еще больше», — сказал вратарь «ПСЖ» в эфире Okko Sport.Сафонов провел 7 матчей за «ПСЖ» — 5 побед, ничья и поражение. У российского вратаря 3 игры на ноль и 5 пропущенных мячей.