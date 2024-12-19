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Балахнин о том, что Комличенко покупает помидоры по 1000 рублей: «Глупости. Может, он золотые ест. В Ростове с продуктами все нормально»

Форвард «Ростова» признался, что покупает помидоры по 1000 рублей за кг.

Источник: Sports

«Конечно, у нас не стоят столько помидоры. Они шикарные, вкусные, сладкие. Летом помидоры были в два, три раза дешевле. 1000 рублей за помидоры — это глупости. Может, Комличенко золотые ест. Яйца в Ростове высшей категории стоят 120, а не 300 рублей. Это какой-то бред. Наверное, Николай в магазин никогда не заходил и не брал там ничего. Может, по телефону ему кто-то сказал, что такие цены. В Ростове с продуктами все нормально», — сказал бывший тренер «Ростова».