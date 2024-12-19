Гендиректор «Акрона» о том, что зарплата Дзюбы около 1,5 млн рублей в месяц: «Плюс-минус похожа. Входит в топ-5 самых высокооплачиваемых в команде»

— Надо знать те цифры, которые тогда были на рынке. Но точно выше нашего бюджета.— По нашей информации, зарплата Артема — около 1,5 млн рублей в месяц. Насколько она близка к реальности?— Плюс-минус похожа. Я видел цифры значительно выше, что неправда.— Мы можем называть его самым высокооплачиваемым игроком команды?— В топ-5 входит, — сказал Алексей Власов. В 10 матчах сезона Мир РПЛ на счету 36-летнего игрока 3 гола и 3 ассиста.