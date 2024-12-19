Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректор «Акрона» о том, что зарплата Дзюбы около 1,5 млн рублей в месяц: «Плюс-минус похожа. Входит в топ-5 самых высокооплачиваемых в команде»

— На сколько процентов Артем снизил условия [во время переговоров]?

Источник: Sports

— Надо знать те цифры, которые тогда были на рынке. Но точно выше нашего бюджета.— По нашей информации, зарплата Артема — около 1,5 млн рублей в месяц. Насколько она близка к реальности?— Плюс-минус похожа. Я видел цифры значительно выше, что неправда.— Мы можем называть его самым высокооплачиваемым игроком команды?— В топ-5 входит, — сказал Алексей Власов. В 10 матчах сезона Мир РПЛ на счету 36-летнего игрока 3 гола и 3 ассиста.