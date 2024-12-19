Месси, де Брюйне, Палмер, Салах, Левандовски, Кроос, Ольмо и Лукман — в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 40-го по 11-е

Лучших игроков выбирало жюри, состоящее из бывших футболистов и тренеров, а также журналистов разных стран. Рейтинг лучших футболистов года по версии The Guardian, места с 40-го по 11-е:40. Бернарду Силва, «Манчестер Сити»39. Педри, «Барселона»38. Алексис Мак Аллистер, «Ливерпуль»37. Луис Диас, «Ливерпуль»36. Кевин де Брюйне, «Манчестер Сити»35. Рубен Диаш, «Манчестер Сити»34. Деклан Райс, «Арсенал»33. Алекс Гримальдо, «Байер»32. Хакан Чалханоглу, «Интер»31. Родриго, «Реал»30. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»29. Виктор Дьокереш, «Спортинг»28. Вильям Салиба, «Арсенал»27. Лионель Месси, «Интер Майами»26. Гранит Джака, «Байер»25. Рафинья Диас, «Барселона»24. Антонио Рюдигер, «Реал»23. Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла»22. Адемола Лукман, «Аталанта»21. Роберт Левандовски, «Барселона»20. Феде Вальверде, «Реал»19. Джамал Мусиала, «Бавария»18. Мартин Эдегор, «Арсенал»17. Дани Ольмо, «Барселона»16. Тони Кроос, «Реал» (завершил карьеру)15. Фил Фоден, «Манчестер Сити»14. Нико Уильямс, «Атлетик»13. Букайо Сака, «Арсенал»12. Коул Палмер, «Челси»11. Мохамед Салах, «Ливерпуль».