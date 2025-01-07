Пети о словах Роналду про то, что саудовская лига сильнее Лиги 1: «Иногда лучше промолчать, чем привлекать внимание. Globe Soccer Awards — почти церемония награждения “Реала”, в ФИФА наверняка довольны&raqu

«Криштиану Роналду подвергся жесткой критике, заявив, что чемпионат Саудовской Аравии лучше, чем Лига 1. Что ж, я с огромным уважением отношусь к карьере Роналду и его влиянию на футбол, но иногда лучше промолчать и ничего не говорить, чем привлекать к себе внимание. Мне не понравились его комментарии, как и сама премия — на первом плане были певцы, рэперы и бриллианты, понимаете? Если бы у меня была возможность выключить телевизор, я бы это сделал, но я был в студии, поэтому не мог. Я даже не знал, что существует подобная церемония. Это была почти церемония награждения “Реала”, которую они выиграли. В ФИФА, должно быть, довольны», — сказал бывший игрок сборной Франции в интервью DisCasino. «Если стану владельцем, все исправлю». Роналду сравнил «МЮ» с зараженным аквариумом и принизил Лигу 1Продвинулся к тысяче голов, злился на «Месси-Месси», завел ютуб. Как Роналду провел 2024-й.