«Барса» выставила шкафчик Месси с «Камп Ноу» на аукцион, 350 тысяч евро — стартовая цена. Шкафчики Пике, Роналдиньо, Неймара, Гави и Суареса стоят от 200 000 до 20 000

Ранее сообщалось, что в «Барселона» проведет аукцион предметов с «Камп Ноу», на котором можно будет приобрести шкафчики из раздевалки, угловые флажки, фрагменты газона с 11-метровыми отметками, защитные стекла скамеек запасных, а также фотографии победных составов «Барселоны» в Лиге чемпионов, которые находились в подтрибунном помещении «Камп Ноу».