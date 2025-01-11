Кейн хочет «Золотой мяч»: «Моя игра делает меня достойным кандидатом. Если выиграю ЛЧ, почему нет? Я с детства мечтал об этом призе, а Месси и Роналду придали ему особый блеск»

Я чувствую, что моя игра делает меня достойным кандидатом. Я продолжаю развиваться, я играю за такие команды, как «Бавария» и Англия, претендующие на важные трофеи. Поэтому почему я не должен верить в свои шансы, если буду показывать хорошую игру и выиграю крупный командный турнир вроде Лиги чемпионов? Я с детства мечтал о «Золотом мяче», а еще больше — когда его получали Лионель Месси и Криштиану Роналду, придававшие ему особый блеск. Кто знает, не будет ли у нас нового интервью в 2025 году?" — сказал форвард в разговоре с France Football.