Бруну о Роналду: «Победа на ЧМ с Португалией была бы лучшим завершением его карьеры. Не знаю, остановится ли Криштиану, если выиграет титул — он всегда хочет больше»

Даже если он выиграет чемпионат мира, я не знаю, захочет он остановиться или останется еще ненадолго. Всегда есть что улучшить и чему научиться. Вы можете видеть, что Криштиану с каждым годом хочет большего, хочет быть лучше. Для тех, кто все еще сомневается, он делает все больше и больше. Главное для нас — поехать на чемпионат мира и победить. Это мечта всех нас, тех, кто любит Криштиану Роналду и нашу страну.