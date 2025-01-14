Мамаев о тюрьме за драку в «Кофемании»: «Не то, за что надо сажать. Это ломает судьбы, ничего там хорошего нет, но для становления личности это было своевременно и необходимо»

— Конечно повлияла, Федя. Повлияла с точки зрения того, что там я понял, что я сам туда пришел.
Наверное, подошел тот момент чувства безнаказанности постоянного — не то что ты постоянно занимаешься какой-то херней и ты безнаказан, а что ты, наверное, сам себя превознес и подумал, что здесь ты можешь так, здесь — так, здесь — пройдет, здесь я так решу.
С точки зрения становления как личности и в целом мужчины для дальнейшей жизни это было своевременно и необходимо. И слава богу, что все так все пришло, а не еще хуже.
— Считаешь ли ты наказание справедливым? С точки зрения произошедшего как будто бы вы не должны были оказаться в тюрьме.
— Это такой вопрос… Понятно, что никто там оказаться не хочет. И, наверное, это не…
— Ну вы же не сделали ничего такого, не нанесли…
— Согласен на 100%, что это, наверное, не то, за что вообще надо сажать людей… Подрались мужики — окей.
Но знаешь… Сколько мы, год там пробыли? Вот дали б нам пятерку, мы потом говорили бы: «Блин, хотя бы три дали бы». Дали б три — сказали бы: «Блин, хотя бы год дали бы».
Понятное дело, что за это, наверное, неправильно людей сразу брать и гнать туда, потому что все равно это ломает — слава богу, что с нами этого не произошло, — судьбы и жизни, ничего там хорошего нет. Это не то, к чему надо стремиться в жизни, это то, что надо всячески обходить.
Но сложилось как сложилось. Огромный опыт, багаж в этом плане, — сказал бывший полузащитник ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и сборной России.
Что такое колония общего режима, куда отправят Кокорина и Мамаева.
Скабеева — в колонии у Кокорина и Мамаева: они играют в футбол, едят колбасу и будут работать за 11 тысяч в месяц.
Кокорина и Мамаева отпустили: отчим игрока переехал ногу журналисту, сотрудники колонии ощущали себя королями.