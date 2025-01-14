Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мамаев о тюрьме за драку в «Кофемании»: «Не то, за что надо сажать. Это ломает судьбы, ничего там хорошего нет, но для становления личности это было своевременно и необходимо»

— По поводу ситуации в «Кофемании», когда тюрьма, эта ситуация сильно на тебя повлияла?
Источник: Спортс"

— Конечно повлияла, Федя. Повлияла с точки зрения того, что там я понял, что я сам туда пришел.

Наверное, подошел тот момент чувства безнаказанности постоянного — не то что ты постоянно занимаешься какой-то херней и ты безнаказан, а что ты, наверное, сам себя превознес и подумал, что здесь ты можешь так, здесь — так, здесь — пройдет, здесь я так решу.

С точки зрения становления как личности и в целом мужчины для дальнейшей жизни это было своевременно и необходимо. И слава богу, что все так все пришло, а не еще хуже.

— Считаешь ли ты наказание справедливым? С точки зрения произошедшего как будто бы вы не должны были оказаться в тюрьме.

— Это такой вопрос… Понятно, что никто там оказаться не хочет. И, наверное, это не…

— Ну вы же не сделали ничего такого, не нанесли…

— Согласен на 100%, что это, наверное, не то, за что вообще надо сажать людей… Подрались мужики — окей.

Но знаешь… Сколько мы, год там пробыли? Вот дали б нам пятерку, мы потом говорили бы: «Блин, хотя бы три дали бы». Дали б три — сказали бы: «Блин, хотя бы год дали бы».

Понятное дело, что за это, наверное, неправильно людей сразу брать и гнать туда, потому что все равно это ломает — слава богу, что с нами этого не произошло, — судьбы и жизни, ничего там хорошего нет. Это не то, к чему надо стремиться в жизни, это то, что надо всячески обходить.

Но сложилось как сложилось. Огромный опыт, багаж в этом плане, — сказал бывший полузащитник ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и сборной России.

Что такое колония общего режима, куда отправят Кокорина и Мамаева.

Скабеева — в колонии у Кокорина и Мамаева: они играют в футбол, едят колбасу и будут работать за 11 тысяч в месяц.

Кокорина и Мамаева отпустили: отчим игрока переехал ногу журналисту, сотрудники колонии ощущали себя королями.