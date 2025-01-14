Мамаев о тюрьме за драку в «Кофемании»: «Не то, за что надо сажать. Это ломает судьбы, ничего там хорошего нет, но для становления личности это было своевременно и необходимо»

Понятное дело, что за это, наверное, неправильно людей сразу брать и гнать туда, потому что все равно это ломает — слава богу, что с нами этого не произошло, — судьбы и жизни, ничего там хорошего нет. Это не то, к чему надо стремиться в жизни, это то, что надо всячески обходить.