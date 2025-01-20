Ривалдо о словах Неймара, что тот мог бы заменить его на ЧМ-2002: «Никто не отнял бы у меня место». Форвард «Аль-Хилаля» ответил: «Я никогда не примерял на себя твою роль

При всем моем уважении и восхищении им, я могу со 100% уверенностью сказать, что этого бы не произошло. В то время я был настолько сосредоточен и полон решимости, так жаждал завоевать титул чемпиона мира, что никто, как бы хорош он ни был на пике своей карьеры, не мог отнять у меня эту позицию.