Саудовцы готовы предложить рекордные 350 млн евро за Винисиуса. Вингера «Реала» хотят пригласить в «Аль-Ахли» (Бен Джейкобс)

У Вини есть пункт об отступных в 1 миллиард евро, и, очевидно, саудовцы не собираются активировать его. В январе ничего не получится. Но был выбран клуб [в который постараются пригласить бразильца]. Несмотря на то, что несколько клубов, в том числе «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль», заявили, что хотели бы подписать игрока, рассматривается вариант с трансфером в «Аль-Ахли».