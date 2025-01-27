«Спартак» забирает игрока из Серии А, Неймар всё ближе к «Сантосу». Трансферы и слухи дня

«Ювентус» и защитник Данило договорились о расторжении контракта. Бразилец выступал за туринцев с 2019 года, а в ближайшее время отправится во «Фламенго» (информация Фабрицио Романо). «Я больше не могу быть частью проекта. Прошло пять с половиной лет, но для меня они кажутся целой жизнью. Нелегко расставаться с любовью, с местом, которое дало мне так много. С футболкой, которая заставляла меня испытывать прекрасные эмоции», — сказал Данило в своём заявлении про уход из «Ювентуса».