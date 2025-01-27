«Спартак» забирает игрока из Серии А, Неймар всё ближе к «Сантосу». Трансферы и слухи дня

Зимнее трансферное окно в Европе всё ближе к завершению. А в России — только разгоняется. Сделки совершаются каждый день, а слухи появляются чаще и чаще. Всё самое важное о потенциальных и свершившихся переходах — в нашем дайджесте.
Неймар всё ближе к «Сантосу»
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Сантос» достиг устной договорённости о подписании Неймара. Footmercato отмечает, что вингер согласен на финансовые уступки ради возвращения в родной клуб. По информации источника, 32-летний бразилец откажется от значительной части зарплаты в саудовском «Аль-Хиляле», чтобы ускорить переговоры и облегчить осуществление трансфера в «Сантос». Неймар перейдёт в бразильский клуб в январе. При этом рассматриваются как аренда, так и расторжение контракта с «Аль-Хилялем», истекающего уже этим летом.
Талиска прибывает на помощь к Моуринью
В Стамбул перебрался ещё один классный футболист. Андерсон Талиска ранее уже выступал за «Бешикташ», а его последним клубом был саудовский «Аль-Наср». Теперь же бразилец стал футболистом «Фенербахче». Талиска заключил контракт со стамбульцами сроком на 1,5 года. Сумма трансфера пока что неизвестна.
«Атланта» купила конкурента для Миранчука?
Мигель Альмирон ранее уже выступал за «Атланту Юнайтед» и взял с клубом золото МЛС. Теперь же парагваец возвращается в США после выступлений за «Ньюкасл». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Атланта» заплатит за Альмирона € 12 млн. Мигель — разноплановый футболист, способный сыграть на обоих флангах и в роли «десятки». Создаст ли он конкуренцию Алексею Миранчуку? Или россиянин и парагваец будут крушить МЛС вместе?
«Ювентус» расстался с Данило
«Ювентус» и защитник Данило договорились о расторжении контракта. Бразилец выступал за туринцев с 2019 года, а в ближайшее время отправится во «Фламенго» (информация Фабрицио Романо). «Я больше не могу быть частью проекта. Прошло пять с половиной лет, но для меня они кажутся целой жизнью. Нелегко расставаться с любовью, с местом, которое дало мне так много. С футболкой, которая заставляла меня испытывать прекрасные эмоции», — сказал Данило в своём заявлении про уход из «Ювентуса».
Команда Роналду хочет форварда «Байера»
Немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг сообщает, что форвард «Байера» Виктор Бонифасе может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По его информации, саудовские клубы рассматривают трансфер уже в январе. Главный кандидат — «Аль-Наср». Фабрицио Романо отмечает, что клуб уже начал переговоры по сделке с «Байером» и Бонифасе. Европа потеряет ещё одного классного футболиста из-за Саудовской Аравии?
«Челси» отправляет защитника к Эмери
Болельщики «Челси» недовольны защитниками клуба. Мнение, видимо, разделяет и спортивный департамент. Как сообщает Фабрицио Романо, Аксель Дисаси близок к переходу в «Астон Виллу». Бирмингемцы согласовали условия личного контракта с французом. Сам Дисаси выступает за переезд из «Челси» после разговора с тренером «Астон Виллы» Унаи Эмери. Журналист Фабрис Хоукинс добавляет, что клубы договорились об аренде без права выкупа.
Ренату Вейга прибыл в Турин
Защитник «Челси» Ренату Вейга прибыл в Турин для завершения перехода в «Ювентус». Итальянский клуб арендовал футболиста за € 5 млн. Соглашение не подразумевает опцию выкупа. Вейга вернётся в расположение «Челси» перед стартом клубного чемпионата мира — 2025.
Педриньо поехал в новую аренду
«Локомотив» отправил вингера Педро Габриэла в новую аренду. Пресс-служба москвичей сообщила, что бразилец отправился в клуб «Куяба». Сделка заключена до конца 2025-го и включает опцию выкупа. Предыдущий год 25-летний Педриньо провёл в аренде в «Сантосе», где за 30 матчей забил два гола и отдал три результативные передачи.
«Спартак» согласовал сделку по Иличу
«Спартак» и «Торино» договорились о переходе полузащитника Ивана Илича, сообщает Meridian Sport. По информации источника, если не возникнет трудностей, серб до конца недели обсудит с москвичами детали своего контракта. В нынешнем сезоне 23-летний Илич принял участие в 13 встречах за «Торино» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Сейчас Иван не играет за туринцев из-за травмы. Успеет ли он восстановиться к сборам со «Спартаком»? Вопрос.
«Крылья Советов» и ЦСКА договорились по Мендесу
«Крыльев Советов» и ЦСКА договорились о досрочном завершении аренды полузащитника Виктора Мендеса.
«Между руководством ПФК “Крылья Советов” и футбольным клубом ЦСКА достигнута договорённость о расторжении арендного соглашения по Виктору Мендесу. Ранее Мендес не явился на первый сбор в этом году и не вышел на связь с клубным руководством “Крыльев”. Наша команда продолжает готовиться к возобновлению чемпионата и сегодня приступит к тренировкам на втором сборе в Турции», — сказано в заявлении пресс-службы «Крыльев Советов».
Напомним, ранее Мендес не приехал на сборы самарцев без объяснения причин. А чилийский «Коло-Коло» сообщил о подписании контракта с полузащитником. Вероятно, сделку в скором времени подтвердит и ЦСКА.
Буэндия едет в «Байер»
В воскресенье, 26 января, «Астон Вилла» продлила контракт с Эмилиано Буэндией на один год. А сегодня, 27 января, Фабрицио Романо сообщил: аргентинец отправится в аренду в «Байер» до конца сезона-2024/2025. Сделка между клубами подразумевает опцию выкупа Буэндии за € 20 млн. В Бирмингеме Эмилиано не был игроком основы — может, получится в Леверкузене.
Экс-защитник «Спартака» — в Австрии
Максимилиано Кофрие частенько косячил в «Спартаке» и покинул клуб летом 2022-го. Сначала на правах аренды уехал в «Клермон», а через год французы выкупили футболиста. В Лиге 1 Макс проявил себя намного лучше и прошлым летом перебрался в аренду в «Валенсию». Кофрие не стал большим помощником: клуб тонет на дне Примеры (19-е место). Бельгиец вернулся обратно в «Клермон», но сразу проследовал по маршруту в Австрию. Защитника арендовал «Ред Булл Зальцбург» до конца сезона-2024/2025.
Никита Паглазов