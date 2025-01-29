Левандовски о саудовской лиге: «Я счастлив в “Барселоне”, не рассматриваю другие места. Все так же стремлюсь соревноваться и завоевывать трофеи»

Я нахожусь там, где хочу быть, и моя цель — доказать, что возраст — это всего лишь цифра. Я все еще способен добиваться тех же успехов, что и несколько лет назад.
У меня есть огромное желание продолжать играть, и улыбка, с которой я выхожу на тренировки и матчи, не сходит с моего лица. Я все так же стремлюсь соревноваться и завоевывать новые трофеи«, — заявил форвард “Барселоны”.
Левандовского спросили, рассматривает ли он возможность смены клуба, ссылаясь на слухи о возможном переходе нападающего в одну из команд Саудовской Аравии. Роберт ответил отрицательно.
«Я чувствую себя прекрасно в “Барселоне” — как в клубе, так и среди болельщиков. Я счастлив здесь и не рассматриваю другие места, где мог бы играть», — сказал Левандовски.