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Левандовски о саудовской лиге: «Я счастлив в “Барселоне”, не рассматриваю другие места. Все так же стремлюсь соревноваться и завоевывать трофеи»

"Я горжусь своим возрастом — мне уже 37 лет, и я не стыжусь этого.
Источник: Спортс"

Я нахожусь там, где хочу быть, и моя цель — доказать, что возраст — это всего лишь цифра. Я все еще способен добиваться тех же успехов, что и несколько лет назад.

У меня есть огромное желание продолжать играть, и улыбка, с которой я выхожу на тренировки и матчи, не сходит с моего лица. Я все так же стремлюсь соревноваться и завоевывать новые трофеи«, — заявил форвард “Барселоны”.

Левандовского спросили, рассматривает ли он возможность смены клуба, ссылаясь на слухи о возможном переходе нападающего в одну из команд Саудовской Аравии. Роберт ответил отрицательно.

«Я чувствую себя прекрасно в “Барселоне” — как в клубе, так и среди болельщиков. Я счастлив здесь и не рассматриваю другие места, где мог бы играть», — сказал Левандовски.