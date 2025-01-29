Форвард «Родины» Тимошенко о тратах в месяц: «В Ставрополе на 30−50 тысяч можно прожить спокойно. В Москве цены на продукты выше, чем в регионах, очень тяжело»

— Я бы не сказал, что сильно тяжело. Я из Ставрополя, жил там до 18 лет. Тольятти — примерно такой же город. Но после Москвы, конечно, чувствуется сильный контраст. На адаптацию мне хватило месяца, чтобы понимать, что и как, — сказал нападающий «Родины», выступавший за «Акрон» в осенней части сезона.