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Форвард «Родины» Тимошенко о тратах в месяц: «В Ставрополе на 30−50 тысяч можно прожить спокойно. В Москве цены на продукты выше, чем в регионах, очень тяжело»

— Сейчас принято спрашивать у футболистов, могут ли они прожить на 30 или 50 тысяч в месяц. Это возможно или нереально?
Источник: Спортс"

— Все зависит от города, в котором ты живешь. Если, например, это Ставрополь — город, где я родился, — думаю, что на 30−50 тысяч ты можешь там спокойно прожить. Если говорить про Москву, то очень тяжело, учитывая, сколько сейчас стоит аренда квартиры. И цены на продукты выше, чем в регионах.

— Вы, как и Дзюба, переезжали в Тольятти из Москвы. Вам это далось тяжело?

— Я бы не сказал, что сильно тяжело. Я из Ставрополя, жил там до 18 лет. Тольятти — примерно такой же город. Но после Москвы, конечно, чувствуется сильный контраст. На адаптацию мне хватило месяца, чтобы понимать, что и как, — сказал нападающий «Родины», выступавший за «Акрон» в осенней части сезона.