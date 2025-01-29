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Кокорин про тюрьму: «На “Первом канале” по восемь минут были сюжеты: всю жизнь там вспоминали. Что-то перекрывали, людей увели в сторону конкретно»

— Неприятная жизненная ситуация. Ты по прошествии времени изменил как-то свое впечатление или мнение об этом?
Источник: Спортс"

— Нет.

— Мы с Пашей [Мамаевым] это обсуждали. Я скажу свое мнение: дело точно сфабриковано. Не должны были вас закрывать.

— Я не знаю, какое было понимание у ребят в системе.

— Ну, в системе что было, публичная порка. Наказать!

— Нет, ну что они перекрывали, потому что на «Первом канале» по восемь минут были сюжеты уже в первый-второй день: про Монако, всю жизнь там вспоминали.

И я понимаю, что-то перекрывали, людей увели в сторону конкретно.

— Людей увели от чего, да?

— 100%, — сказал нападающий «Ариса» Кокорин в подкасте Федора Смолова Smol Talk.

«РПЛ — говно с 2019-го, в “Спартаке” “залутал бабок и ушел”, “Зенит” — главный клуб в карьере». Кокорин у Смолова.