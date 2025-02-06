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Роналду о детях: «Матео любит американский футбол, не понимаю почему. Старший полностью сосредоточен на футболе. Девочки скучают по Испании, они там родились и у них там друзья»

— Ваши дети воспринимают Криштиану больше как кумира или как отца?

Источник: Спортс"

— И то, и другое. Это любопытно, потому что я стараюсь всегда следить за их ростом, и независимо от того, где я играю, семья должна быть рядом — это также помогает мне тренироваться и играть с чистой совестью.

Но это поколение немного другое, у них другие кумиры, им нравятся другие виды спорта. Мой сын Матео, например, любит американский футбол — ничего общего, даже не понимаю почему, — но он также увлекается футболом и паделом.

Старший, [Криштианиньо], полностью сосредоточен на футболе, но при этом много общается с местными ребятами, любит ложиться поздно… Девочки скучают по Испании, ведь они там родились, у них там друзья, но в целом самое главное — это быть рядом с семьей, — сказал нападающий «Аль-Насра».