Роналду о детях: «Матео любит американский футбол, не понимаю почему. Старший полностью сосредоточен на футболе. Девочки скучают по Испании, они там родились и у них там друзья»

— И то, и другое. Это любопытно, потому что я стараюсь всегда следить за их ростом, и независимо от того, где я играю, семья должна быть рядом — это также помогает мне тренироваться и играть с чистой совестью.
Но это поколение немного другое, у них другие кумиры, им нравятся другие виды спорта. Мой сын Матео, например, любит американский футбол — ничего общего, даже не понимаю почему, — но он также увлекается футболом и паделом.
Старший, [Криштианиньо], полностью сосредоточен на футболе, но при этом много общается с местными ребятами, любит ложиться поздно… Девочки скучают по Испании, ведь они там родились, у них там друзья, но в целом самое главное — это быть рядом с семьей, — сказал нападающий «Аль-Насра».