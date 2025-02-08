Вильям Галлас: «Роналду — самый совершенный футболист, его победный менталитет и работа — это что-то невообразимое. У Месси дар от Бога»

Я сам играл против Месси, вернее он был не совсем в моей зоне, я не опекал его, хотя и играл против него два-три раза. Против Роналду я играл несколько раз, и он действовал в моей зоне. Я ставлю этих двоих на одно место, потому что-то, что они сделали в футболе, просто невероятно. У них разные профили. Некоторые люди выбирают Роналду, другие — Месси.