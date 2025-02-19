Мостовой о Головине: «Только Роналду и Месси могут провести 20 лет стабильно. Возможно, у Саши черная полоса в “Монако”, но оставьте его в покое, пусть спокойно играет»

«Александр Головин играет за “Монако”, живет в прекрасном городе, имеет хороший контракт. Что еще надо?
У любого футболиста бывают разные периоды. Возможно, у Головина черная полоса в «Монако». И не надо забывать, что у Александра сначала одна травма была, потом другое повреждение.
Только два величайших футболиста могут провести 20 лет стабильно — Криштиану Роналду и Лионель Месси (смеется). В общем, оставьте Сашу в покое. Пусть спокойно играет", — сказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой.
Головин готов уйти из «Монако» в топ-клуб: «Но только в суперкоманду. “Реал”, “Бавария”, “Барса”, “Ман Сити”? Да».