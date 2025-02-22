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Гарринча — лучший дриблер в истории по версии GiveMeSport. Марадона — 2-й, Месси — 3-й, Роналдиньо — 6-й, Неймар — 9-й

Бывший вингер сборной Бразилии возглавил рейтинг из 20 футболистов, лучше всего умевших обыгрывать защитников. Составители опирались на такие критерии, как статистика игроков, репутация, уровень соперников и долголетие.
Источник: Спортс"

Полный список выглядит так:

1. Гарринча, Бразилия.

2. Диего Марадона, Аргентина.3. Лионель Месси, Аргентина.

4. Джордж Бест, Северная Ирландия.5. Йохан Кройфф, Нидерланды.6. Роналдиньо, Бразилия.7. Стэнли Мэтьюз, Англия.8. Омар Сивори, Аргентина/Италия.9. Неймар, Бразилия.10. Зинедин Зидан, Франция.11. Джей-Джей Окоча, Нигерия. 12. Эден Азар, Бельгия.13. Роналдо, Бразилия.14. Джон Барнс, Англия.15. Деннис Бергкамп, Нидерланды.16. Зико, Бразилия.17. Роберто Баджо, Италия.18. Пол Гаскойн, Англия.19. Джанфранко Дзола, Италия.20. Эдди Грэй, Шотландия.