Гарринча — лучший дриблер в истории по версии GiveMeSport. Марадона — 2-й, Месси — 3-й, Роналдиньо — 6-й, Неймар — 9-й

Бывший вингер сборной Бразилии возглавил рейтинг из 20 футболистов, лучше всего умевших обыгрывать защитников. Составители опирались на такие критерии, как статистика игроков, репутация, уровень соперников и долголетие.