Агент Кюри о Неймаре: «Если появится хоть какая-то возможность вернуться в “Барсу”, он сделает это с большим удовольствием. Неймар нравится всем, он не может не нравиться»

«Неймар станет свободным агентом в июле, он восстанавливает свою форму в Бразилии. Если появится хоть какая-то возможность вернуться в “Барселону”, он вернется с большим удовольствием, я это знаю.
Если клуб одобрит его подписание и решит приобрести его, это может произойти", — сказал Кюри в интервью RAC1.
На вопрос о том, нравится ли Неймар спортивному директору «Барсы» Деку, футбольный агент ответил: «Неймар нравится всем, он не может не нравиться. Он может играть в футбол еще два или три года».
Неймар забил во 2-м матче подряд — со штрафного «РБ Брагантино». У него 3+3 в 7 играх после возвращения в «Сантос».