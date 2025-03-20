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Мостовой о рекорде Дзюбы: «Игроки моего поколения тоже хотят поиграть с Гренадой, Таиландом. Артема почему-то не вызвали, когда он был нужен против Хорватии. О ценностях никто не думает»

Нападающий забил 31-й гол за сборную России в товарищеском матче против Гренады (5:0) и установил новый рекорд по количеству мячей за национальную команду, опередив Александра Кержакова (30).

Источник: Спортс"

— Как относиться к рекорду Артема Дзюбы с учетом решающего гола в ворота Гренады?

— Ну как относиться? Что тут скажешь? Конечно, все хотят поучаствовать.

Я и многие игроки моего поколения хотят поиграть с Кубой, Гренадой, Таиландом, Монголией. Мы бы тоже забили.

Но это не к рекорду относится, правильно? Ну, вызвали Артема в сборную, а когда он был нужен в матче против Хорватии [в отборе на ЧМ-2022], он почему-то не вызывался. Сказали, что он не в форме.

Сейчас о ценностях вообще никто не думает, не смотрит. Вы же видите, что происходит.

— Получается, про рекорд забыли и идем дальше?

— А как ещё? Все, кто играл в футбол, так и рассуждают, — сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.