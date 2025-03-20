Мостовой о рекорде Дзюбы: «Игроки моего поколения тоже хотят поиграть с Гренадой, Таиландом. Артема почему-то не вызвали, когда он был нужен против Хорватии. О ценностях никто не думает»

— Как относиться к рекорду Артема Дзюбы с учетом решающего гола в ворота Гренады?
— Ну как относиться? Что тут скажешь? Конечно, все хотят поучаствовать.
Я и многие игроки моего поколения хотят поиграть с Кубой, Гренадой, Таиландом, Монголией. Мы бы тоже забили.
Но это не к рекорду относится, правильно? Ну, вызвали Артема в сборную, а когда он был нужен в матче против Хорватии [в отборе на ЧМ-2022], он почему-то не вызывался. Сказали, что он не в форме.
Сейчас о ценностях вообще никто не думает, не смотрит. Вы же видите, что происходит.
— Получается, про рекорд забыли и идем дальше?
— А как ещё? Все, кто играл в футбол, так и рассуждают, — сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.