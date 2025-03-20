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Депутат Милонов о Дзюбе в политике: «Не надо вот этого, пожалуйста. Он прекрасно разбирается в футболе, пусть остается в этой профессии»

"Стоит ли Дзюбе в будущем заняться политикой? Не надо, пожалуйста, не надо вот этого. Он прекрасно разбирается в футболе, пусть Дзюба остается в той профессии, в историю которой прекрасно вписывает свое имя.

Источник: Спортс"

Мы очень рады, что Артем играет в футбол", — сказал депутат Госдумы.

Ранее 36-летний Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России (31 гол).